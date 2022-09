Lazio-Feyenoord, Maximiano a caccia del riscatto: è la sua notte

Maurizio Sarri è intenzionato a rilanciare Maximiano nella gara di questa sera tra Lazio e Feyenoord: il portiere vuole il riscatto

Maurizio Sarri è pronto a dare una nuova chance a Maximiano. Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, il portiere prenderà il posto di Provedel e scenderà dunque in campo da titolare nella gara di questa sera contro il Feyenoord in Europa League.

Maximiano ha tutta l’intenzione di riscattare l’errore col Bologna nella prima giornata di Serie A. Sarri ha deciso: il portiere di coppa sarà lui.