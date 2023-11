Lazio-Feyenoord, Immobile tra i più attesi del match: il bomber ha nel mirino due obiettivi. Ecco di cosa si tratta

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’inizio stagione di Ciro Immobile non è stato dei più facili: 13 le presenze totali, quattro quelle da subentrato. L’ attaccante vuole ripartire e vuole farlo a suon di gol che per ora sono solo tre, siglati tutti in campionato.

Gli obiettivi di Immobile in vista della gara di questa sera sono 2: il decimo gol in Champions League e le 200 reti con la maglia della Lazio. L’ultimo suo squillo in Champions risale all’ultima vittoria dei biancocelesti con il numero 17 autore di una doppietta contro lo Zenit.