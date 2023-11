Lazio-Feyenoord, i tifosi contestano la decisione di fissare per i biglietti della sfida un prezzo molto elevato

Ormai ci siamo tra poco andrà in scena Lazio-Feyenoord, a cui però non sono mancate delle polemiche alla vigilia. I tifosi infatti, dato l’elevato prezzo per le partite casalinghe dei biancocelesti, contestano la decisione fuori lo stadio con uno striscione polemico