Lazio-Feyenoord, gli uomini di Sarri chiamati a difendere un dato importante: la statistica della Uefa. I dettagli

Domani sera di disputerà il match tra Lazio-Feyenoord. Partita fondamentale per i biancocelesti dopo la sconfitta del De Kuip.

L’ obiettivo per gli uomini di Sarri è quello di vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Come compito ci sarà anche quello di difendere un dato importante che riguarda la competizione più importante in Europa. Come riportato dalla UEFA, infatti, la Lazio va in gol da 15 partite consecutive nei gironi di Champions. Tre gare quest’anno, sei nella stagione 2020/21, altre sei nel 2007/2008. L’ultimo match senza gol risale al 9 dicembre 2003, sesta giornata della fase a gruppi, quando la squadra allenata da Mancini perse a Praga 1-0 contro lo Sparta.