Lazio-Fenerbache, oltre a Muriqi si tratta per Bastos

Caldo l’asse Lazio-Fenerbache: Bastos può lasciare la Capitale.

Dopo aver raggiunto un’intesa per il trasferimento in biancoceleste di Muriqi, si scalda nuovamente l’asse di mercato Lazio-Fenerbache. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, biancocelesti e turchi starebbero trattando per il passaggio in giallonero di Bastos Quissanga. Lotito valuta il cartellino dell’angolano 5 milioni (il prezzo d’acquisto), mentre l’offerta al momento sarebbe di 3 milioni. Si studia una soluzione che possa accontentare entrambe le parti e il giocatore, sul quale nel frattempo ci sarebbero altri sondaggi sia dalla Francia che dall’Italia.