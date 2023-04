Lazio, Felipe Anderson ancora centravanti: il brasiliano sa come si fa

L’infortunio di Ciro Immobile riporta Felipe Anderson al centro dell’attacco della Lazio: il brasiliano ormai sa come si fa

L’infortunio di Ciro Immobile dovuto all’incidente occorsogli ieri ripropone in casa Lazio il tema del centravanti. Non avendone uno di ruolo a disposizione, come riferito dal Corriere dello Sport, toccherà ancora a Felipe Anderson.

Il brasiliano è un vero e proprio stakanovista e un jolly per Sarri: l’ex Porto è pronto a trascinare la Lazio in Champions League.