 Lazio, l'ex Immobile verso il rientro con il Bologna: pronto a tornare in campo a fine ottobre
1 ora ago

immobile bologna
Mf Bologna 16/08/2025 - amichevole / Bologna-Creta / foto Michele Finessi/Image Sport nella foto: Ciro Immobile

Lazio, l’ex capitano biancoceleste Ciro Immobile è davvero vicino al rientro in campo con: nel mirino quella sfida…

Ciro Immobile è pronto a rientrare. L’attaccante, fermo dalla prima giornata di campionato a causa dell’infortunio rimediato contro la Roma, sta completando il recupero a Casteldebole e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà a disposizione per la sfida di Firenze del 26 ottobre. Una notizia accolta con entusiasmo dall’ambiente rossoblù, che potrà contare nuovamente sul suo bomber almeno in Serie A, visto che non è stato inserito nella lista UEFA per l’Europa League.

Per Vincenzo Italiano e il suo staff questa scelta non rappresenta un limite, ma piuttosto un’opportunità: Immobile sarà infatti più fresco per il campionato, mentre in Europa ci sarà spazio per l’alternanza tra Castro e Dallinga. La società aveva già previsto l’aggiunta di un terzo attaccante proprio per affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato, coppe europee, Supercoppa e Coppa Italia.

Il ritorno dell’ex capitano della Lazio garantisce al Bologna esperienza, fiuto del gol e la capacità di sfruttare al meglio i cross e le palle vaganti in area. Un’arma in più per una squadra che, nel frattempo, ha imparato a giocare con intensità, fiducia e continuità.

