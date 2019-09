Lazio, in Europa League numeri da incubo: le statistiche – VIDEO

La sconfitta in casa del Cluj peggiora le statistiche della Lazio in Europa League: continua la striscia negativa della squadra di Inzaghi

Serviva una reazione e invece nulla è cambiato. Anche allo stadio Constantin Rădulescu la Lazio scende in campo solamente un tempo e si fa superare nella ripresa dalla grinta maggiore del Cluj. Con questo atteggiamento non si va lontano, è un modo sbagliato di interpretare la gara, e neanche ce lo si aspetta da una squadra così esperta. Eppure non si tratta di un evento isolato: in Romania è maturata infatti la quinta sconfitta consecutiva in Europa League (non era mai accaduto nella storia biancoceleste). Apollon Limassol, Eintracht Francoforte e Siviglia (andata e ritorno dei sedicesimi di finale) avevano in precedenza già superato i biancocelesti di Simone Inzaghi.

FLOP LAZIO – E’ la prima partenza errata nella storia europea della Lazio. Nei dodici precedenti esordi, le Aquile hanno conquistato 11 vittorie e 1 pareggio. Questi numeri non rispecchiano assolutamente la tradizione internazionale del club e sono da invertire al più presto. In particolare va migliorato il rendimento in trasferta: nelle ultime cinque partite fuori casa sono arrivate 4 sconfitte e 1 vittoria (Marsiglia). Adesso non ci sono più scuse, bisogna tirare fuori gli artigli.