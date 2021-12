Lazio, in Europa League è grande difesa: i numeri

In Europa League i numeri della difesa della Lazio sono davvero molto importanti: ecco tutti i dettagli nello specifico

Se in Serie A quello dei gol presi è molto probabilmente il problema principale, in Europa League i numeri della difesa della Lazio sono davvero molto importanti.

La Lazio ha chiuso la fase a gironi della #UEL con la miglior difesa: solo 3 gol subiti, primato condiviso con il Galatasaray e il West Ham#LazioGalatasaray — Lazio Page (@laziopage) December 10, 2021

Come rivelato da LazioPage, nel torneo continentale i biancocelesti hanno subito solo 3 reti, come Galatasaray e West Ham. Dunque la squadra di Sarri chiude i gironi con il miglior reparto arretrato ed è quella che ha concesso meno tiri in assoluto (14). Infine il club capitolino ha una percentuale di tiri in porta su tiri totali del 19.7%. Solo il Monaco ha fatto meglio.

La Lazio è anche la squadra che ha concesso meno tiri in porta agli avversari (14), con una percentuale di tiri in porta su tiri totali del 19.7% che è seconda solo a quella del Monaco (17.3%) #LazioGalatasaray #UEL — Lazio Page (@laziopage) December 10, 2021

Insomma, statistiche che permettono di guardare con ottimismo alle prossime sfide europee, che riprenderanno nel mese di febbraio.