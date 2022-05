La Lazio in Europa è una certezza: qualificata 12 volte in 18 anni di Lotito

La Lazio ha guadagnato l’Europa League, confermandosi per la sesta volta consecutiva e la 12esima in 18 anni di Lotito

Per il sesto anno consecutivo, la Lazio è riuscita a centrare l’Europa. Il punto guadagnato a Torino e i risultati di Fiorentina, Atalanta e Roma hanno spinto la squadra verso l’accesso matematico alla competizione UEFA.

Come riporta Il Tempo, da quando Lotito è al vertice della dirigenza, solo in sei occasioni è mancata la qualificazione: 2004-05, 2005-06 (biancocelesti scivolati dal sesto posto per effetto della sentenza di Calciopoli); 2007-08, 2009-10, 2013-14 e 2015-16.

Negli altri anni è arrivata sempre almeno in Europa League (2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21) e in tre occasioni la Champions League: 2006-07; 2014-15 e 2019-20.