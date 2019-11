Lazio, euforia social per la vittoria a San Siro: i post di Immobile, Luis Alberto e Acerbi – FOTO

Alcuni giocatori della Lazio hanno pubblicato dei messaggi sui social per festeggiare la vittoria ottenuta a San Siro

La Lazio vince a San Siro contro il Milan, ottenendo altri tre punti in classifica e salendo in quarta posizione. Come accade di consueto, alcuni biancocelesti hanno pubblicato dei messaggi sui proprio profili Instagram, festeggiando per il successo ottenuto. Ciro Immobile, per esempio, ha ringraziato tutti per il traguardo dei cento gol: «Devo ringraziare voi amici, compagni e di mille battaglie per questo traguardo. Grazie ragazzi, il merito è anche il nostro. PS: non vi preoccupate, a cena vi porto». Subito dopo, sono arrivate le parole di Luis Alberto: «Con tre punti in più tutto è più bello, avanti Lazio». Infine, almeno per il momento, le dichiarazioni di Acerbi: «Grande, grande, grande vittoria».