Lazio, l’esordio di Radu in maglia biancoceleste: il ricordo del club

Dopo aver firmato il contratto con la Lazio, ecco quando il difensore romeno scese in campo per la prima volta

Di seguito l’omaggio della Lazio a Radu nel giorno dell’anniversario del suo debutto in maglia capitolina.

RICORDO DEL CLUB- Era giunto alla Lazio e da appena due giorni. Dopo aver firmato il contratto con il club, il difensore romeno scese in campo per la prima volta il 30 gennaio del 2008.

In quell`occasione la Lazio affrontò la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico gli uomini di Delio Rossi riuscirono a strappare la vittoria per 2-1 grazie alle reti di Kolarov e Behrami.

La partita in Toscana si aprì negativamente per i biancocelesti che, al 17’, passarono in svantaggio per una rete di Semioli. Reazione biancoceleste firmata da Kolarov e Rocchi. Lazio in semifinale e prima in biancoceleste per Stefan Radu. La prima di una lunghissima serie, che farà diventare il Boss il calciatore più presente nella storia della Lazio.