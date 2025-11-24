Lazio, ieri giornata memorabile per i tifosi! All’Olimpico ha fatto il suo debutto Flaminia: le toccanti parole del falconiere

Lazio, che emozioni all’Olimpico! Ha debuttato l’aquila Flaminia e commuovono le parole del falconiere Garruto

Domenica 23 novembre è stata una giornata memorabile per i tifosi della Lazio: allo Stadio Olimpico ha fatto il suo debutto Flaminia, la nuova aquila che accompagnerà le partite casalinghe della squadra con il suo volo. L’esordio ha segnato anche la prima apparizione del falconiere Giacomo Garruto, che ha condiviso sui social un messaggio commovente dedicato al fratello scomparso prematuramente, rendendo l’evento ancora più carico di emozione.

PAROLE – “Ieri Flaminia ha fatto la sua prima uscita ufficiale.

Questo momento lo dedico a mio fratello: la sua prematura scomparsa è una ferita che nessun tempo potrà mai guarire, ma ogni mio passo sul campo porta il peso e l’orgoglio di ciò che abbiamo sognato insieme.

Non sono qui per piacere a tutti, né per cercare applausi facili. I sorrisi soddisfatti di chi aspetta la mia caduta li affronto a testa alta: la forza viene da ciò che brucia dentro, non da chi giudica da fuori. Ogni difficoltà mi tempra e mi spinge oltre, sostenuto dal ricordo di chi non c’è più ma vive in ogni battito d’ali.

Questa prima uscita non è solo mia, ma è soprattutto per te, fratello mio.

Flaminia vola per noi, e io con lei, qualunque sia la direzione del vento!

MI MANCHI!”.

