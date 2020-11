Il centrocampista argentino su Instagram fa il conto alla rovescia verso il rientro il campo

Prima il problema al polpaccio, poi l’assenza dai campi per un altro problema fisico. Gonzalo Escalante è sulla via del rientro. «Manca poco», scrive il centrocampista in una story su Instagram. Aumentano le possibilità che possa essere convocato per la Juventus.