Lazio Empoli, con un giallo saranno squalificati: chi rischia di saltare l’Inter nel prossimo turno di campionato

Il Giudice Sportivo ha reso noti i nomi degli squalificati per la prossima giornata e dei giocatori che sono entrati in diffida. In casa Lazio, a causa delle ammonizioni rimediate contro il Monza, sono entrati in diffida Patric, Casale, Romagnoli e Vecino.

In caso di ammonizione nel match contro l’Empoli, in programma domenica alle 12:30, questi giocatori salteranno la sfida di San Siro contro l’Inter.