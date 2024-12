Castrovilli Lazio, ieri è tornato in gruppo: il piano di Baroni per il centrocampista

Castrovilli Lazio, il centrocampista biancoceleste è tornato ad allenarsi dopo l’intervento al ginocchio del mese scorso

La Lazio è in piena emergenza a centrocampo, ma dall’infermeria arriva una buona notizia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, venticinque giorni dopo l’intervento al ginocchio, nella giornata di ieri Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Il centrocampista biancoceleste verrà subito convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli, ma ovviamente non potrà essere utilizzato. Prima ha bisogno di ritrovare la miglior condizione fisica. In ogni caso, Lotito e Fabiani continuano a puntare su di lui, in attesa che esca presto da questo calvario di infortuni.