Juve Lazio Women 3-2: le biancocelesti sfiorano l’impresa, sfuggita all’ultimo minuto

Juve Lazio Women 3-2: le biancocelesti sfiorano l’impresa, recuperano il 2-0 iniziale, ma arriva il gol beffa all’ultimo minuto

Sconfitta che brucia per le biancocelesti: Juve Lazio Women finisce 3-2 per le bianconere. Partita che vive fasi diverse: partono meglio le ragazze di Canzi, che vanno avanti 2-0 con Cantore e Girelli. Al 71′ Le Bihan accorcia le distanze e cinque minuti dopo Visentin strappa il pareggio. Con la partita che sembra destinata a finire con il segno X ci pensa Bonansea a fare un gol allo scadere che vale la sconfitta beffarda per le ragazze di Grassadonia.

Reti: 48′ Cantore, 58′ Girelli, 71′ Le Bihan, 76′ Visentin, 90′ Bonansea

JUVENTUS WOMEN (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Boattin; Thomas, Caruso, Schatzer (59′ Bennison), Krumbiegel; Cantore (59′ Vangsgaard), Girelli (74′ Lehmann), Beccari (74′ Bonansea). A disp. Capelletti, Proulx, Kullberg, Bragonzi, Bergamaschi, Pelgander, Calligaris, Gallo. All. Canzi.

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Goldoni (90+1′ Moraca), Eriksen (59′ Yang), Simonetti (87′ Colombo), Zanoli; Visentin, Le Bihan. A disp. Karresmaa, Castiello, Pittaccio. All. Grassadonia.

Arbitro: Renzi di Pesaro

Ammonite: 47′ Connolly, 54′ Eriksen, 73′ D’Auria, 79′ Le Bihan, 85′ Baltrip Reyes