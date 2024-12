Infortunio Vecino, lavoro differenziato per il centrocampista: cosa filtra per l’Ajax

Infortunio Vecino, il centrocampista biancoceleste sta recuperando da una lesione muscolare e ieri ha svolto un allenamento differenziato

Matias Vecino è ai box per una lesione muscolare accusata nel match di Europa League contro il Ludogorets. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ha svolto un allenamento differenziato e dovrebbe recuperare per la panchina in vista dell’Ajax.

Questa mattina ci sarà un’altra seduta prima della partenza per l’Olanda e si capirà se il centrocampista biancoceleste parteciperà o meno alla trasferta di Amsterdam.