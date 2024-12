Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: le giovani aquile impegnate in trasferta

Settore giovanile Lazio, tutti gli appuntamenti con le giovanili. I dettagli

Di seguito il programma della Lazio per il suo Settore giovanile.

COMUNICATO– Le giovani aquile sono pronte per affrontare un altro fine settimana ricco di sfide. Tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre, le cinque squadre biancocelesti sono impegnate tutte lontano dalle mura casalinghe.

Sabato non scenderanno in campo i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La sfida con l’Ottavia valida per il campionato Under 14 Regionali Eccellenza è rinviata per lo stop dei campionati nella Regione Lazio, decisione dell’A.I.A., arbitri in sciopero contro la violenza.

Domenica, triplo impegno a Cosenza per le squadre Under 15, 16 e 17.

Aprono la giornata i ragazzi dell’Under 15. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi devono trovare la giusta mentalità per mettere in cassaforte i tre punti. La Lazio non deve sottovalutare i padroni di casa che occupano l’ultimo posto della classifica.

A seguire, al Centro Sportivo ‘Marca’ è la volta dell’Under 16. I ragazzi guidati da Simone Rughetti vanno a caccia del settimo risultato utile consecutivo per difendere il terzo posto della classifica.

Alle ore 13:30 al Centro Sportivo ‘Morrone’ è in programma la sfida Cosenza-Lazio per quanto riguarda la categoria Under 17. Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio, ritornano in campo dopo la sosta del campionato, la Lazio vuole dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina per tenersi ben salda ai piani alti della classifica.

Domenica pomeriggio, al Centro Sportivo ‘Zanni’ di Pescara, i ragazzi di Matteo Grassi affrontano i padroni di casa. Pescara-Lazio, lo scontro d’alta quota nel campionato nazionale Under 14 Pro, i biancocelesti cercano di aggiudicarsi il big match per effettuare il sorpasso sui diretti concorrenti per prendersi il secondo posto.

Il fine settimana si protrae fino a lunedì mattina quando in quel di Genova sono impegnati i ragazzi di Francesco Punzi. L’Under 18 biancoceleste vuole dare continuità alla vittoria contro il Bologna per cercare di risalire la classifica. Sfida ostica quella contro i liguri che occupano il quinto posto.

Le giovani aquile sono pronte per tuffarsi in un altro weekend ricco di impegni.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 14^ Giornata

GENOA-LAZIO

Lunedì 9 dicembre, ore 10:30 Centro Sportivo ‘Begato’– Genova

Under 17 Nazionali – 12^ Giornata

COSENZA-LAZIO

Domenica 8 dicembre, ore 13:30, Centro Sportivo ‘Morrone’ – Cosenza

Under 16 Nazionali – 11^ Giornata

COSENZA-LAZIO

Domenica 8 dicembre, ore 12 Centro Sportivo ‘Marca’ – Cosenza

Under 15 Nazionali – 11^ Giornata

COSENZA-LAZIO

Domenica 8 dicembre, ore 10 Centro Sportivo ‘Marca’ – Cosenza

Under 14 Pro – 7^ Giornata

DELFINO PESCARA-LAZIO

Domenica 8 dicembre, ore 17 Centro Sportivo ‘Zanni’- Pescara

Under 14 Regionali Eccellenza –12^ Giornata

OTTAVIA- LAZIO

Rinviata