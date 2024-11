Settore giovanile, il programma del weekend: tutti gli appuntamenti delle giovani aquile

Si appresta ad iniziare un altro weekend che vede protagoniste quasi tutte le aquile del Settore Giovanile biancoceleste

Si appresta ad iniziare un altro weekend che vede protagoniste quasi tutte le aquile del Settore Giovanile biancoceleste.

Sabato, chiudono il mese di novembre, i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2011 fanno visita ai pari età del Club Olimpico Romano, sfida valida per l’11^ giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio vuole proseguire la striscia positiva che gli permetterebbe di rimanere sul podio.

Inizia il mese di dicembre e sono ben quattro le sfide casalinge.

Domenica mattina l’Under 15 di Tommaso Rocchi ospita i pari età del Bari al Centro Sportivo `La Borghesiana`. I biancocelesti classe 2010 vogliono dare seguito alla vittoria di Catanzaro per rimanere nei piani alti della classifica. A seguire, alle ore 12:30 è la volta dell’Under 16. In questa categoria è big match tra Lazio e Bari. Le aquile di Simone Rughetti si trovano a pari punti con la squadra pugliese. I biancocelesti vanno a caccia del sesto risultato utile consecutivo per allungare il passo sui diretti concorrenti.

Al Salari Sport Village sono protagonisti i ragazzi di Francesco Punzi. L’Under 18 biancoceleste attende il Bologna. I biancocelesti classe 2007 devono risollevarsi da un periodo negativo, serve una vittoria per ritrovare morale e tornare a volare.

Chiudono il weekend i più giovani dell’Under 14 Pro. La Lazio attende al ‘Green Club’ i pari età del Frosinone. I giovanissimi aquilotti di Matteo Grassi vanno a caccia dei tre punti per difendere il loro posizionamento sul podio.

Sosta di campionato per l’Under 17. I ragazzi di Gianluca Procopio si riposano dopo aver conquistato l’importante vittoria contro la Fiorentina ed il secondo posto della classifica. La Lazio classe 2008 ritorna in campo nel fine settimana dell’8 dicembre.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a volare.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 13^ Giornata

LAZIO-BOLOGNA

Domenica 1 Dicembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 10^ Giornata

LAZIO-BARI

Domenica 1 Dicembre, ore 12:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 15 Nazionali – R10^ Giornata

LAZIO-BARI

Domenica 1 Dicembre, ore 10:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 14 Pro – 6^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 1 Dicembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza –11^ Giornata

CLUB OLIMPICO ROMANO- LAZIO

Sabato 30 Novembre, ore 16:30 Stadio dei Ferrovieri – Roma