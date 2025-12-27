 Lazio in piena emergenza a centrocampo: Sarri valuta l’opzione Patric nella linea mediana
Lazio in piena emergenza a centrocampo: Sarri valuta l’opzione Patric nella linea mediana

Published

3 ore ago

on

By

Patric
Dc Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Gil Patricio Gabarron

Lazio in difficoltà a centrocampo: spunta l’ipotesi Patric come soluzione d’emergenza. Tutti gli aggiornamenti

La Lazio vive un momento di piena emergenza a centrocampo. Per la sfida contro l’Udinese, Sarri dovrà fare a meno di Toma Basic e Matteo Guendouzi, entrambi squalificati, oltre a Dele-Bashiru impegnato in Coppa d’Africa e al lungodegente Nicolò Rovella, atteso nuovamente in gruppo solo nella prima metà di gennaio.

Le alternative a disposizione del tecnico sono ridotte al minimo: Danilo Cataldi, Matias Vecino e Reda Belahyane saranno gli unici centrocampisti disponibili. Proprio il giovane franco-algerino, finora poco utilizzato, potrebbe ritagliarsi spazio in questa fase complicata, come già accaduto in passato con Basic.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Sarri avrebbe provato una soluzione inedita nell’allenamento di ieri: l’impiego di Patric in mezzo al campo come possibile alternativa a Belahyane. Lo spagnolo partirà dalla panchina, ma potrebbe diventare una risorsa utile a gara in corso per tamponare l’emergenza.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

