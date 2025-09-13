Lazio in emergenza difensiva: due assenze pesanti per il Derby con la Roma e con il Sassuolo… Le ultimissime notizie

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, torna al lavoro a Formello dopo la pausa per le nazionali. Il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni consente all’allenatore biancoceleste di avere nuovamente a disposizione gran parte della rosa, ma non mancano le assenze pesanti in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo.

Assenze confermate: Patric e Lazzari fuori

Non saranno della partita Patric , difensore centrale spagnolo classe 1993, e Manuel Lazzari, terzino destro italiano apprezzato per la sua velocità e capacità di spinta sulla fascia. Entrambi sono ancora alle prese con problemi fisici che ne impediscono il rientro in campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i due potrebbero tornare a disposizione soltanto dopo il Derby della Capitale contro la Roma, appuntamento cruciale per la stagione biancoceleste.

Vecino da valutare

Resta invece in dubbio Matías Vecino, centrocampista uruguaiano classe 1991, elemento d’esperienza e duttilità tattica. Lo staff medico della Lazio monitorerà le sue condizioni nei prossimi giorni per capire se potrà essere convocato contro il Sassuolo o se sarà necessario attendere ulteriormente.

Obiettivo tre punti contro il Sassuolo

La partita contro il Sassuolo, formazione allenata da Grosso e nota per il suo gioco propositivo, rappresenta un passaggio importante per la Lazio, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a ritrovare continuità di risultati. Sarri potrà contare sul rientro dei nazionali, tra cui Zaccagni, capitano biancoceleste, e Rovella, fantasista capace di accendere la manovra offensiva.

Focus sul Derby

Nonostante l’attenzione sia rivolta alla prossima sfida di Serie A, è inevitabile che nell’ambiente laziale si pensi già al Derby. Il recupero di pedine fondamentali come Patric e Lazzari potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare al meglio la Roma di Gasperini.