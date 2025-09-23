Lazio in emergenza a centrocampo contro il Genoa: spunta una ‘pazza’ idea di Sarri! Ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Lunedì 29 settembre, nella sfida di Serie A contro il Genoa, Maurizio Sarri – allenatore della Lazio noto per il suo calcio organizzato e offensivo – si troverà di fronte a una vera emergenza in mediana. L’unico centrocampista disponibile sarà Danilo Cataldi, regista classe 1994 cresciuto nel vivaio biancoceleste, mentre tutti gli altri compagni di reparto saranno indisponibili.

La crisi nasce dal derby: Matteo Guendouzi, dinamico centrocampista francese, e Yanis Belahyane, giovane talento marocchino, sono squalificati. Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana arrivata in estate, si sottoporrà oggi a una risonanza per valutare un probabile stiramento. Nicolò Rovella, regista ex Juventus, deve decidere se sottoporsi a un intervento chirurgico o tentare una terapia conservativa, comunque lunga. Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza, tornerà ad allenarsi in settimana ma non gioca da metà agosto: il suo rientro era previsto per il match del 4 ottobre contro il Torino. In questo contesto, è possibile il reintegro di Toma Basic, centrocampista croato attualmente fuori lista.

Modulo e soluzioni tattiche

Secondo il Corriere dello Sport, la soluzione più probabile è il passaggio al 4-4-2, trasformabile in 4-4-1-1 con Pedro – attaccante spagnolo ex Barcellona – alle spalle di Taty Castellanos, per garantire geometrie offensive. In alternativa, doppio centravanti con Castellanos e Boulaye Dia (o Noslin).

Il vero nodo resta chi affiancherà Cataldi. Vecino non ha minutaggio, mentre Patric, difensore spagnolo che in passato ha ricoperto il ruolo di mediano, è fermo da sei mesi. Resta l’opzione Mario Gila, centrale difensivo spagnolo che Baroni provò da centrocampista in Europa League: esperimento poco convincente, ma che ora potrebbe avere senso. Basic, abituato in Francia a giocare in un centrocampo a due, sarebbe un’altra alternativa concreta.

Esterni e possibili adattamenti

Sarri potrebbe coinvolgere anche gli esterni nel piano d’emergenza. Sul lungo periodo, però, il tecnico dovrà ridisegnare il 4-3-3 e trovare un nuovo interno sinistro. Una suggestione porta a Nuno Tavares, terzino portoghese offensivo e potente, che potrebbe ricordare – con le dovute proporzioni – la trasformazione di Senad Lulic mezzala ai tempi di Reja.