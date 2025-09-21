 Lazio in emergenza contro il Genoa: Sarri valuta il ritorno di Basic in lista Serie A?
Lazio in emergenza contro il Genoa: Sarri valuta il ritorno di Basic in lista Serie A?

Lazio in emergenza contro il Genoa: Sarri valuta il ritorno di Basic in lista Serie A?

42 minuti ago

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio in emergenza contro il Genoa: Sarri valuta il ritorno di Basic in lista Serie A? Tutti gli aggiornamenti

La Lazio si prepara ad affrontare il Genoa nella prossima giornata di Serie A con una vera e propria emergenza a centrocampo. Dopo il derby perso contro la Roma, la squadra biancoceleste guidata da Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio fatto di pressing e costruzione dal basso, dovrà fare i conti con assenze pesanti e condizioni fisiche non ottimali di diversi giocatori.

Le assenze pesanti

Saranno infatti indisponibili Yanis Belahyane, giovane centrocampista francese arrivato in estate e subito inserito nelle rotazioni, e Mattéo Guendouzi, mediano francese ex Arsenal e Marsiglia, entrambi espulsi nel derby capitolino. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le condizioni non perfette di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano dotato di grande fisicità, e di Nicolò Rovella, regista italiano classe 2001, ancora alle prese con problemi fisici che ne limitano il rendimento.

L’ipotesi Basic

In conferenza stampa, Sarri ha aperto alla possibilità di reinserire in lista Serie A Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, rimasto finora fuori dalle scelte tecniche. Le parole del tecnico sono state chiare. Una dichiarazione che lascia intendere come la Lazio stia seriamente valutando di recuperare un elemento utile per tamponare l’emergenza.

Una scelta obbligata

Il reintegro di Basic potrebbe rappresentare una soluzione temporanea ma necessaria per garantire maggiore copertura in un reparto ridotto all’osso. La sua esperienza in Serie A e le caratteristiche di centrocampista box-to-box potrebbero rivelarsi preziose in un momento così delicato della stagione.

PAROLE – «Può darsi sicuramente, mi sembra che abbiamo due slot. È un’eventualità da prendere in considerazione».

