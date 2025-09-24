Lazio, emergenza a centrocampo per la sfida di Genova: infortuni e squalifiche complicano i piani di Sarri

Lazio, emergenza a centrocampo per Genova: infortuni e squalifiche complicano i piani di Sarri. Le ultimissime notizie

La Lazio è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello, ma la preparazione verso la trasferta di Genova contro il Genoa si apre tra difficoltà e assenze pesanti. Il programma prevede una doppia seduta, con particolare attenzione agli aspetti tattici, ma le scelte di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sono condizionate da numerosi problemi fisici e dalle squalifiche che colpiscono soprattutto il centrocampo.

Le assenze a centrocampo

Il francese Mattéo Guendouzi, centrocampista di corsa e intensità, e il giovane Belahyane, talento emergente, saranno indisponibili per due giornate dopo l’espulsione rimediata nel derby. A loro si aggiunge Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana, fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale destro: lo stop sarà di almeno tre settimane.

Situazione delicata anche per Nicolò Rovella, regista classe 2001, alle prese con una sindrome retto-adduttoria. Per ora non è previsto un intervento chirurgico, ma il giocatore dovrà restare a riposo per diverse settimane. La sua assenza peserà non solo a Marassi, ma anche nei match successivi.

I possibili rientri

In questo contesto assume grande importanza il recupero di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di esperienza, fermo da quasi due mesi per un problema muscolare. Sarri ha confermato che il giocatore è clinicamente guarito, ma non ancora pronto per allenamenti ad alta intensità. Nei prossimi giorni si capirà se potrà tornare tra i convocati. Un’altra opzione è Toma Basic, centrocampista croato, che attende di essere reinserito nella lista dei 25 per la Serie A.

Altri infortuni e soluzioni tattiche

Restano indisponibili anche Manuel Lazzari, terzino destro rapido e offensivo, fermato da una lesione al polpaccio, e Samuel Gigot, difensore francese, operato alla caviglia.

Per far fronte all’emergenza, Sarri potrebbe rivedere il suo classico 4-3-3. Tra le ipotesi: avanzare Mario Gila, difensore spagnolo, a centrocampo o adattare Mattia Zaccagni, esterno offensivo, come mezzala. In difesa, Luca Pellegrini insidia Nuno Tavares dopo l’errore del portoghese nel derby, con la possibilità di vederli entrambi in campo.

La Lazio si prepara dunque a una sfida cruciale con tante incognite, in un momento in cui la gestione delle risorse diventa fondamentale per restare competitivi.