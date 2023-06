Lazio, ecco le date della campagna abbonamenti: tutti i dettagli. Di seguito tutte le info rivelate sul proprio sito dalla società

La Lazio attraverso i suoi canali ufficiali svela le date della campagna abbonamenti. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «FASI DI VENDITA

La Campagna Abbonamenti 2023/24 inizierà martedì 20 giugno alle ore 10:00 e terminerà domenica 13 agosto alle 19:00.

In una prima fase, dal 20 giugno al 15 luglio, potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio. Nei giorni 17 e 18 luglio i vecchi abbonati, che ancora non hanno rinnovato, potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione.

La seconda fase, dal 21 luglio al 13 agosto, potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in totale vendita libera.

Tutte le tipologie di abbonamento potranno essere sottoscritte solamente in modalità online o presso i punti vendita Vivaticket fatta eccezione per gli abbonamenti invalidi 100% e disabili con accompagnatore che potranno essere acquistati esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

MODALITA’ DI ABBONAMENTO

RINNOVO ABBONAMENTO CON PRELAZIONE SUL POSTO

Dal 20 giugno al 15 luglio sarà possibile, per i vecchi abbonati con il titolo caricato sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD, rinnovare il proprio abbonamento esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto. Nei giorni 17 e 18 luglio, solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati, sarà possibile sottoscrivere il rinnovo su uno dei posti rimasti liberi dalla prelazione. Come fare:

• Inserire nell’apposita sezione del portale sslazio.vivaticket.it il codice della tessera (fidelity card) e stampare il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, su un foglio A4.

• Consegnare il codice all’operatore di uno dei punti vendita Vivaticket che caricherà l’abbonamento sulla tessera e stamperà il segnaposto su un supporto cartaceo.

Sempre dal 20 giugno al 15 luglio anche i vecchi abbonati con il titolo tradizionale (ovvero cartaceo), potranno rinnovare il proprio abbonamento esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto. Nei giorni 17 e 18 luglio, solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati anche con il titolo tradizionale, sarà possibile sottoscrivere il rinnovo su uno dei posti rimasti liberi dalla prelazione. Come fare:

• Presso i punti vendita Vivaticket si dovrà procedere al rinnovo in modalità tradizionale e il titolo verrà stampato su un supporto cartaceo.

• In modalità online per procedere all’acquisto occorre inserire, per ogni titolo, il codice prelazione dell’abbonamento dello scorso anno indicato alla riga ”CODICE PRELAZIONE”: Al codice vanno cancellati i primi tre zeri per comporre un codice complessivo di 12 cifre.

• Successivamente (ma inderogabilmente entro il 30 dicembre 2023) gli abbonati potranno recarsi presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda per convertire l’abbonamento tradizionale in digitale, caricandolo sulla tessera acquistata precedentemente o contestualmente.

NUOVO ABBONAMENTO SUI POSTI NON SOGGETTI A PRELAZIONE

Sempre in questa prima fase sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento sui posti non soggetti a prelazione. Come fare:

• In modalità Online: acquistare una tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD sul portale sslazio.vivaticket.it e sottoscrivere l’abbonamento caricandolo direttamente sulla tessera. Il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un foglio A4.

• Per acquistare il nuovo abbonamento presso i punti vendita Vivaticket si dovrà acquistare precedentemente la tessera MILLENOVECENTO o EAGLE CARD (presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o sul portale sslazio.vivaticket.it) e solo successivamente sarà possibile acquistare l’abbonamento e caricarlo sulla tessera. Il segnaposto, contenenti le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un supporto cartaceo.

VENDITA LIBERA

Dal 21 luglio al 13 agosto sarà possibile acquistare l’abbonamento sui posti dello stadio rimasti liberi. Come fare:

• In modalità Online: acquistare una tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD sul portale sslazio.vivaticket.it e sottoscrivere l’abbonamento caricandolo direttamente sulla tessera. Il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un foglio A4.

• Per acquistare il nuovo abbonamento presso i punti vendita Vivaticket si dovrà acquistare precedentemente la tessera MILLENOVECENTO o EAGLE CARD (presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o sul portale sslazio.vivaticket.it) e solo successivamente sarà possibile acquistare l’abbonamento e caricarlo sulla tessera. Il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un supporto cartaceo»