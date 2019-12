Lazio, ecco i precedenti con l’arbitro Calvarese

Ecco i precedenti con Gianpaolo Calvarese, direttore di gara della Supercoppa italiana

La designazione arbitrale per la finale di Supercoppa italiana ha assegnato la direzione della gara Juventus-Lazio a Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

I PRECEDENTI – Il fischietto abruzzese ha complessivamente diretto i biancocelesti in venti occasioni, nelle quali la Lazio ha raccolto ben quattordici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. L’ultimo incrocio tra l’arbitro abruzzese e la compagine capitolina risale al 3 novembre scorso, giorno in cui la Lazio superò il Milan in trasferta per 2-1. In precedenza, Calvarese aveva diretto i biancocelesti il 15 settembre in occasione della sconfitta per 2-1 contro la SPAL. La Lazio è in assoluto la squadra più volte arbitrata in carriera dal fischietto di Teramo.