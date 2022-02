Lazio, è Pedro l’arma di Sarri contro il Porto: numeri incredibili in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

In 2011 minuti giocati in Europa League Pedro ha messo a segno sette goal e sei assist: Sarri si affida a lui contro il Porto

La Lazio si affida a Pedro per la gara di domani sera in Europa League contro il Porto. Lo spagnolo, 26 trofei internazionali e una stagione fin qui molto positiva dopo l’annata in chiaroscuro a Trigoria, ha già incontrato i lusitani tre volte, battendoli in due occasioni (una delle quali in Supercoppa Europea con il Barcellona.

Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, il dato statistico di Pedrito in Europa League è impressionante: in 2011 minuti giocati nella competizione ha messo a segno sette goal e sei assist. Nessuno come lui. Il miglior interprete del Sarrismo inoltre ha un duplice obiettivo. Non solo portare la Lazio negli ottavi della competizione ma anche, perchè no, strappare il rinnovo di contratto rispetto all’attuale scadenza fissata nel 2023. Pedro si sente bene, è un evergreen come Klose e ha tutta l’intenzione di marchiare a fuoco il suo nome nella storia della Lazio.