Lazio, è partita la rivoluzione: i cinque in scadenza sicuri dell’addio

Strakosha, Reina, Patric, Luiz Felipe e Lucas Leiva lasceranno a parametro zero la Lazio a fine stagione: la rivoluzione parte da loro

Le prossime 8 partite saranno le ultime con la maglia della Lazio per cinque giocatori della rosa di Sarri. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, Strakosha, Reina, Luiz Felipe, Patric e Lucas Leiva lasceranno il club a parametro zero non rinnovando il proprio contratto.

Strakosha, che è l’unico sul quale resiste una flebilissima speranza, è fortemente corteggiato dal Torino e ha estimatori in Premier League (in particolare il Watford). Patric sembra destinato al Valencia che lo aveva già cercato a gennaio. Per quanto riguarda Luiz Felipe, nonostante le smentite dell’entourage, il futuro sarà a Siviglia, sponda Betis.

Infine, gli ultimi due casi. Lucas Leiva, nonostante la voglia di prolungare un altro anno, non riceverà nessuna proposta di rinnovo dalla Lazio visto il pesante ingaggio in rapporto all’età (2.5 milioni). Nel suo futuro c’è l’MLS o un ritorno al Gremio. Discorso diverso per Reina: l’ex Milan ha nel contratto un’opzione di rinnovo unilaterale in caso di qualificazione almeno all’Europa League, un condizione difficilmente realizzabile vista la situazione in classifica. L’addio appare dunque inevitabile.