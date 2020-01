Lazio, Durmisi è pronto per iniziare col Nizza: «Andiamo 2020»

Durmisi, in prestito al Nizza dopo un’esperienza negativa alla Lazio, è pronto per cominciare l’avventura francese

Una nuova esperienza per rilanciarsi. Durmisi si è trasferito al Nizza già a dicembre, per ritrovare confidenza con se stesso e col campo. Domani la prima gara del 2020 e di questa avventura francese; la squadra di Vieira sfiderà il Frejus Saint-Raphael e il terzino ex Lazio non sta nella pelle. Su Instagram ecco il suo post: «Non vedo l’ora di iniziare domani, spero che sarà la prima di molte per il Nizza. Andiamo 2020».

Anche Berisha, poi, gli ha fatto l’in bocca al lupo augurandogli il meglio.