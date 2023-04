Lazio, due ex glorie biancocelesti si rincontrano: che emozione per i tifosi

Lazio, durante un evento si sono ritrovati due grandi ex biancocelesti ovvero Beppe Signori e Pierluigi Casiraghi

In occasione di un evento, si sono incontrate due ex glorie che hanno reso grande la storia della Lazio ovvero Pierluigi Casiraghi e Beppe Signori. L’ex ct della Nazionale Under 21, nel immortalare la foto nella didascalia scrive «Il bomber» come era classico definirsi l’ex centravanti di Lazio e Bologna.