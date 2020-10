Lazio, Drogba esalta Akpa Akpro: «Sei un esempio»

L’ex giocatore del Chelsea sui social si complimenta con il centrocampista della Lazio dopo il gol in Champions League.

Dopo due stagioni in Serie B, Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, si è ripreso la Serie A e ora anche la Champions. Quando Inzaghi si è deciso a dargli una chance, Drogba gli mando un messaggio tramite i social: «Congratulazioni, Akpa-Akpro. Sei un esempio da seguire per quelli che pensano di non avere possibilità. Il coraggio, la saggezza e la fede che conducono sempre alla riuscita». «Drogba l’ho visto ai Mondiali, ho parlato con lui e mi ha detto che ero un uomo vero. Perché in campo do tutto. Mi ha chiesto di non cambiare mai e siamo diventati amici in questo modo», ha confessato il centrocampista biancoceleste alla sua presentazione. Così si legge sull’edizione odierna di TuttoSport.