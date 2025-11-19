 Lazio al lavoro con la doppia seduta: Sarri guarda al Lecce e attende il rientro di Isaksen e Dia per le prove tattiche decisive
Lazio al lavoro con la doppia seduta: Sarri guarda al Lecce e attende il rientro di Isaksen e Dia per le prove tattiche decisive

3 ore ago

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, archiviata la sosta: Sarri prepara la sfida al Lecce e attende il rientro di Isaksen e Dia per completare le prove tattiche

La Lazio continua la preparazione in vista della sfida contro il Lecce con una doppia seduta di allenamento. Sarri attende il rientro degli ultimi nazionali, Isaksen e Dia, previsto per domani, mentre Zaccagni e Mandas sono già tornati in gruppo. Hysaj resta fermo per un problema all’anca rimediato con l’Albania, mentre Marusic è regolarmente a disposizione dopo gli impegni con il Montenegro.

Sul fronte degli infortunati, Nuno Tavares è tornato ad allenarsi e sarà convocato per la gara di domenica, mentre Dele-Bashiru, pur rientrato in gruppo, rimane fuori lista e attende decisioni sia da Sarri che dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. Castellanos, invece, non riuscirà a recuperare per il Lecce e lavora a parte in vista delle sfide con il Milan. Gigot resta ai margini, senza prospettive immediate di reintegro.

Tra gli indisponibili figurano ancora Cancellieri, atteso per dicembre, e Rovella, che domani si sottoporrà a un intervento per la pubalgia. Per lui i tempi di recupero saranno lunghi: inizierà la riabilitazione dopo l’operazione e il rientro in campo è previsto soltanto nel 2026.

