La rinnovata Sampdoria stende la Lazio e inguaia Simone Inzaghi. Una sconfitta mal digerita da Lotito che starebbe ora valutando con molta attenzione il futuro del tecnico piacentino: al momento la posizione di Inzaghi in panchina non è più così salda e il patron della Lazio starebbe corteggiando Massimiliano Allegri per un prestigioso cambio in corsa. Così si legge sull’edizione odierna di TuttoSport.