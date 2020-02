Lazio, senti Donsah: «I biancocelesti possono vincere lo scudetto»

Lazio, Godfred Donsah, ancora di proprietà del Bologna, ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alla lotta scudetto

Il centrocampista ghanese, oggi in prestito al Cercle Brugge, ma per anni volto noto del nostro campionato, intervistato da Juvenews.eu, ha parlato della sfida Scudetto a tre di questa stagione. Ecco le sue parole:

«La Juventus è stata la grande favorita nelle ultime stagioni ma quest’anno è difficile fare un pronostico perché ogni partita è diventata veramente complicata. Sia loro, che Lazio e Inter, hanno possibilità di vincere lo Scudetto. Se ne sono sorpreso? No, perché ogni squadra sta migliorando e di conseguenza le pretendenti al titolo aumentano. Più che un calo della Juventus, mi sembra che siano Inter e Lazio a essere cresciute in maniera esponenziale. Quindi è diventato più complicato per i bianconeri potersi confermare».