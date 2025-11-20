Lazio, Lodovico Donà dalle Rose porta le sue quote al 3%: dietro l’ascesa del giovane imprenditore veneto c’è il progetto Flaminio

Lazio, la scalata silenziosa di Donà dalle Rose: quote al 3%, eredità familiare e il sogno del Flaminio come nuova casa biancoceleste

Una storica famiglia veneta si muove dietro le quinte della Lazio Events di Claudio Lotito. Lodovico Donà dalle Rose, discendente di tre dogi della Serenissima, ha incrementato negli ultimi diciotto mesi la propria partecipazione societaria dall’1,2% al 3%. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nell’assemblea del 28 ottobre erano presenti azionisti per il 71% del capitale, di cui circa il 67% riconducibile alla Lazio: il quadro completo dell’azionariato resta dunque parziale.

Ma chi è Lodovico Donà dalle Rose? La sua famiglia è legata a doppio filo al gruppo Marzotto, colosso tessile vicentino. Il padre Andrea, scomparso nel 2022, ne fu vicepresidente e principale azionista. Dopo il passaggio di mano ad Antonio Favrin, Lodovico ha mantenuto un ruolo operativo come business development manager di Marzotto SIM S.p.A., società di intermediazione mobiliare.

Ed è proprio qui che si intrecciano le vicende con la Lazio. L’interesse dell’imprenditore sembra concentrarsi sul progetto stadio, tema centrale per il futuro del club. Non a caso, lo scorso anno Marzotto SIM ha diffuso un’analisi sul possibile sviluppo dell’area Flaminio, evidenziando come la realizzazione dell’impianto potrebbe rappresentare “una svolta per la Lazio, con un incremento del valore complessivo fino al 323%”.

