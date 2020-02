Lazio, controlli per il capitano Senad Lulic in Paideia a dieci giorni dall’operazione alla caviglia sinistra

Sono passati dieci giorni dall’operazione che di Senad Lulic. Il bosniaco alla fine è dovuto finire sotto i ferri per un problema alla caviglia sinistra che si portava dietro da da diversi mesi.

Il biancoceleste starà fuori ancora per un bel po’ e come riporta Il Corriere dello Sport domai il capitano è atteso in Paideia per i controlli di rito.