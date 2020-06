Lazio, D. Anderson: «Do il 200% per la squadra, vince chi ha più cuore»

Djavan Anderson, al termine di Lazio-Fiorentina, ha commentato la vittoria e il suo esordio in Serie A con la maglia biancoceleste

Serata importante anche per Djavan Anderson che ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio, in Serie A. Il ragazzo, al termine della gara contro la Fiorentina, ha commentato il risultato a Lazio Style Radio:

«Sono molto contento dell’esordio, perchè ho sempre dato il massimo, il 200% ogni giorno per la squadra. Per me vale molto, sono contento che abbiamo vinto perchè è la cosa più importante. Il mio ruolo? Non saprei, sono sincero, quando gioco sono felice sia terzino che mezzala, sono contento perchè sono stato un anno senza squadra ed ogni ocassione è da cogliere. Il mister ha detto che potrei fare anche il portiere (ride, ndr), ma forse da mezzala posso fare meglio, perchè sono abituato, ma non è un problema».

«Sapevamo che questa partita era fondamentale per continuare il sogno. Abbiamo vinto, era difficile, ma la squadra con più cuore vince. Torino? Noi dobbiamo vedere giorno per giorno, non possiamo pensare più in là. Stasera abbiamo fatto bene, adesso cancelliamo e pensiamo avanti».