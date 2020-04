Lazio, la società ricorda un principio fondamentale di questo periodo FT

La Lazio, tramite un post sui social, ricorda quanto sia fondamentale rimanere distanti ora per tornare ad abbracciarsi

«Distanti ma uniti»: una frase apparentemente banale che, in questo periodo di sofferenza generale, ha acquistato un significato molto forte.

La Lazio in serata ha deciso di postare tre foto molto significative per ricordare che molto presto torneremo a gioire insieme, sempre se rispetteremo le indicazioni del Governo e quindi rimarremo distanti ancora per un po’. Le foto sono accompagnate dallo slogan coniato dagli sportivi.