Lazio, contro il Torino assenti solo gli infortunati: diffidati salvi

La Lazio prepara la trasferta di Torino con i soli infortunati assenti e scampato il pericolo diffidati

La Lazio si prepara per la delicata trasferta di Torino, contro l’omonima squadra, con le solite assenze riportate nella gara di ieri contro la Fiorentina: con tutta probabilità, infatti, Leiva, Moro, Luiz Felipe e Adekanye non andranno neanche in panchina.

Le mancate ammonizioni di ieri dei 5 diffidati ( Immobile, Caicedo, Cataldi, Acerbi, Lazzari ) hanno evitato a Simone Inzaghi, già a corto di uomini, guai ben peggiori. Nella seduta di scarico di questa mattina, il tecnico biancoceleste potrà fare il punto della situazione anche per quanto riguarda Radu, Correa e Cataldi.