Lazio, solo DIFFERENZIATO per Gigot: le ultime verso l’Europa League

Lavoro a parte per Samuel Gigot in quel di Formello, resta in dubbio per la gara di Europa League tra Dinamo e Lazio

Notizie contrastanti per Marco Baroni: da una parte Castellanos torna ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà convocato per Dinamo Kiev-Lazio. Situazione diversa invece per Samuel Gigot, il difensore francese in quel di Formello ha svolto solamente un lavoro differenziato.

Il tecnico, qualora l’ex Marsiglia non dovesse farcela, avrebbe a disposizione solamente tre difensori centrali per la trasferta di Amburgo: Romagnoli, Patric e Gila. I favoriti per una maglia da titolare sarebbero il classe 1995 (rimasto in panchina per novanta minuti a Firenze) e il classe 1994.