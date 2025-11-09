 Lazio, difesa da Scudetto e partenze col turbo: i numeri che raccontano la sfida tra l’Inter più prolifica e i biancocelesti...
Connect with us

News

Lazio, difesa da Scudetto e partenze col turbo: i numeri che raccontano la sfida tra l’Inter più prolifica e i biancocelesti...

News

Gila, quale sarà il futuro del centrocampista della Lazio: ci sono molte squadre sul biancoceleste!

News

Flaminio Lazio, una situazione da chiarire il prima possibile. Sentite cosa ha detto quel grande esperto!

News

Inter Lazio, unite da un filo argentino: il tango dei doppi ex che hanno scritto la storia tra Roma e Milano. Tutti i dettagli!

News

Inter Lazio, sulla corsia di destra va in scena un duello di qualità e fantasia: Isaksen sfida Bastoni in una battaglia tra dribbling e inserimenti"

News

Lazio, difesa da Scudetto e partenze col turbo: i numeri che raccontano la sfida tra l’Inter più prolifica e i biancocelesti…

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Partenze sprint e retroguardia impenetrabile: Inter Lazio è il duello tra miglior attacco e miglior difesa. Tutti i dettagli

Per l’ultimo impegno prima della sosta, Sarri potrà contare sui consueti 18 uomini di movimento. In conferenza stampa ha ribadito la sua richiesta: giocare “come dei folli”. Non sarà semplice contro il miglior attacco della Serie A — 24 reti in campionato, 35 considerando anche la Champions — e una candidata dichiarata allo Scudetto come l’Inter. Eppure, alcuni dati sorridono alla Lazio.

La retroguardia biancoceleste ha incassato appena sette gol in dieci giornate: un rendimento che richiama quello di Zoff nel 1990/91, superato negli ultimi sessant’anni soltanto dalla Lazio di Sarri nel 2022/23 e da quella di Maestrelli nel 1973/74, anno del primo tricolore. In altre parole, la squadra ha difeso meglio solo nelle stagioni del secondo posto e dello Scudetto.

C’è di più: nessuno parte forte come Inter e Lazio, le due formazioni più prolifiche nei primi 15 minuti di gioco. Senza calcoli, chi è in forma colpisce subito. A proteggere la porta ci sarà Provedel, leader di clean sheet e terzo portiere in Europa per numero di parate (43), dietro soltanto a Escandell dell’Oviedo e a Diouf del Nizza. Lo riporta Il Messaggero.

LEGGI ANCHE – Lazio, Sarri prepara la sfida di San Siro: Romagnoli verso il recupero, ballottaggio a centrocampo. Tutti i dettagli

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.