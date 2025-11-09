Lazio, difesa da Scudetto e partenze col turbo: i numeri che raccontano la sfida tra l’Inter più prolifica e i biancocelesti...

Partenze sprint e retroguardia impenetrabile: Inter Lazio è il duello tra miglior attacco e miglior difesa. Tutti i dettagli

Per l’ultimo impegno prima della sosta, Sarri potrà contare sui consueti 18 uomini di movimento. In conferenza stampa ha ribadito la sua richiesta: giocare “come dei folli”. Non sarà semplice contro il miglior attacco della Serie A — 24 reti in campionato, 35 considerando anche la Champions — e una candidata dichiarata allo Scudetto come l’Inter. Eppure, alcuni dati sorridono alla Lazio.

La retroguardia biancoceleste ha incassato appena sette gol in dieci giornate: un rendimento che richiama quello di Zoff nel 1990/91, superato negli ultimi sessant’anni soltanto dalla Lazio di Sarri nel 2022/23 e da quella di Maestrelli nel 1973/74, anno del primo tricolore. In altre parole, la squadra ha difeso meglio solo nelle stagioni del secondo posto e dello Scudetto.

C’è di più: nessuno parte forte come Inter e Lazio, le due formazioni più prolifiche nei primi 15 minuti di gioco. Senza calcoli, chi è in forma colpisce subito. A proteggere la porta ci sarà Provedel, leader di clean sheet e terzo portiere in Europa per numero di parate (43), dietro soltanto a Escandell dell’Oviedo e a Diouf del Nizza. Lo riporta Il Messaggero.

