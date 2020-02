Lazio, gli attaccanti sono anche in difesa

Domenica contro il Genoa, Marusic ha segnato la prima rete della partita: anche la difesa della Lazio contribuisce alle vittorie

La Lazio, quest’anno, ha dimostrato di essere molto produttiva in fase di attacco avendo prodotto 58 reti fino ad ora ed essendo il secondo miglior reparto della Serie A dopo l’Atalanta.

Oltre ai gol di Immobile e dell’intero parco attaccanti, la squadra di Inzaghi ha segnato tanto anche con la difesa. Infatti il 12% delle siglature stagionali sono arrivate dalle retrovie, ultima quella di Marusic in quel di Genova. Il migliore goleador del reparto arretrato è proprio il serbo, insieme ad Acerbi, con due reti. Seguono Radu, Luis Felipe e Bastos (che ha segnato anche in Coppa Italia ed in Europa League). Questa Lazio è cosi, tutti fanno tutto: gli attaccanti lottano e sgomitano per recuperare il pallone e i difensori buttano il pallone in fondo al sacco.