Lazio, stop per Dia: niente Nazionale con il Senegal. Resta a Formello

L’attaccante della Lazio resterà a Formello dopo l’infortunio rimediato contro il Torino: al suo posto convocato Habib Diallo

Niente convocazione in Nazionale per Boulaye Dia. L’attaccante della Lazio, inserito inizialmente nella lista del Senegal per gli impegni di questa sosta, non potrà rispondere alla chiamata del commissario tecnico a causa di un infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Torino. Una tegola inattesa per il giocatore, che sperava di confermare il suo ruolo nelle gerarchie offensive della selezione africana.

Durante la pausa, Dia resterà a Formello, dove lo staff medico biancoceleste monitorerà con attenzione le sue condizioni. L’obiettivo è valutare i tempi di recupero e capire se potrà tornare a disposizione di Sarri già alla ripresa della Serie A. La Lazio, impegnata in una fase delicata della stagione, non può permettersi di perdere a lungo uno dei suoi attaccanti più importanti, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Al posto di Dia, il Senegal ha deciso di convocare Habib Diallo, attaccante che avrà così l’occasione di mettersi in mostra con la maglia della Nazionale. Una scelta che conferma la profondità del reparto offensivo senegalese, ma che lascia comunque un vuoto per la Lazio, costretta a fare i conti con l’ennesimo problema fisico di un suo titolare. Per Dia, dunque, la sosta sarà dedicata esclusivamente al recupero, con la speranza di tornare presto protagonista sia in biancoceleste che con la maglia del Senegal.