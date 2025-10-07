 Lazio, stop per Dia: niente Nazionale con il Senegal. Resta a Formello
Connect with us

News

Lazio, stop per Dia: niente Nazionale con il Senegal. Resta a Formello

News

Lazio, senza Guendouzi la squadra perde equilibrio: i numeri non mentono!

News

Lazio, chi giocherà al posto di Zaccagni? Il tecnico biancoceleste pronto a sorprendere tutti

News

Lazio, quando ripartono gli allenamenti? Il programma della ripresa verso l'Atalanta

News

Infortunio Vecino, la Lazio ora vuole vederci chiaro: se non ci sarà nemmeno con l'Atalanta...

News

Lazio, stop per Dia: niente Nazionale con il Senegal. Resta a Formello

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Dia
Dia

L’attaccante della Lazio resterà a Formello dopo l’infortunio rimediato contro il Torino: al suo posto convocato Habib Diallo

Niente convocazione in Nazionale per Boulaye Dia. L’attaccante della Lazio, inserito inizialmente nella lista del Senegal per gli impegni di questa sosta, non potrà rispondere alla chiamata del commissario tecnico a causa di un infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Torino. Una tegola inattesa per il giocatore, che sperava di confermare il suo ruolo nelle gerarchie offensive della selezione africana.

Durante la pausa, Dia resterà a Formello, dove lo staff medico biancoceleste monitorerà con attenzione le sue condizioni. L’obiettivo è valutare i tempi di recupero e capire se potrà tornare a disposizione di Sarri già alla ripresa della Serie A. La Lazio, impegnata in una fase delicata della stagione, non può permettersi di perdere a lungo uno dei suoi attaccanti più importanti, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Al posto di Dia, il Senegal ha deciso di convocare Habib Diallo, attaccante che avrà così l’occasione di mettersi in mostra con la maglia della Nazionale. Una scelta che conferma la profondità del reparto offensivo senegalese, ma che lascia comunque un vuoto per la Lazio, costretta a fare i conti con l’ennesimo problema fisico di un suo titolare. Per Dia, dunque, la sosta sarà dedicata esclusivamente al recupero, con la speranza di tornare presto protagonista sia in biancoceleste che con la maglia del Senegal.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.