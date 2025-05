Lazio, il tuo amuleto è Dia: con lui in campo i biancocelesti non hanno mai perso, contro la Juve tocca anche a lui

In casa Lazio si sta preparando la prossima sfida di campionato contro la Juve, con Dia che potrebbe essere l’arma in più

Siamo nel bel mezzo della settimana che ci porta al big match di sabato tra Lazio e Juve, con le due squadre che si contenderanno l’accesso alla prossima Champions League. Baroni dovrà però ritrovare l’attacco, molto sterile nelle ultime uscite, eccezion fatta per la rete realizzata da Dia contro l’Empoli.

Come riportato da Il Messaggero, l’ex attaccante della Salernitana è un vero e proprio amuleto per la Lazio, dato che con lui in campo i biancocelesti non hanno mai perso e contro la Juve ci si affiderà anche a lui per sfatare il tabù in casa, che dura dal 9 febbraio scorso.