Lazio, Dia alla ricerca di sé stesso: contro il Cagliari l’occasione per ritrovare gol e fiducia, trasformando i rossoblù nella sua vittima preferita

Lazio, che Dia si dia una mano: il Cagliari nel suo destino, pronto a tornare protagonista e a confermare i sardi come la sua preda prediletta

Boulaye Dia è chiamato a ritrovare la brillantezza che aveva mostrato con la Salernitana e nel suo primo anno a Roma. Le qualità non gli mancano e Sarri è convinto che possa tornare a segnare con continuità, ricordando come in passato sia stato capace di mettere a segno ben 17 reti in una stagione.

Contro il Cagliari, l’attaccante senegalese ha spesso trovato ispirazione: tre gol in tre partite, un bottino che in Serie A ha superato solo contro Verona e Fiorentina. Un avversario, dunque, che sembra stimolarlo particolarmente e che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi.

Le sue reti contro i sardi risalgono a momenti diversi della carriera: una doppietta con la maglia della Salernitana e un gol con la Lazio, datato 4 novembre 2024, quando aprì le marcature nella vittoria per 2-1 all’Olimpico. Un precedente che potrebbe essere di buon auspicio anche per la sfida di questa sera.

