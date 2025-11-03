 Lazio, Dia alla ricerca di sé stesso: contro il Cagliari l’occasione per ritrovare gol e fiducia, trasformando i rossoblù nella sua vittima preferita
Connect with us

News

Lazio, Dia alla ricerca di sé stesso: contro il Cagliari l’occasione per ritrovare gol e fiducia, trasformando i rossoblù nella sua vittima preferita

News

Immobile Lazio, 6 anni fa la rete numero 100 dell'ex capitano biancoceleste contribuì al successo contro il Milan a San Siro. Il ricordo del club - VIDEO

News

Lazio Cagliari, l'Olimpico ricorda Vincenzo Paparelli: coreografia speciale a 45 anni dalla scomparsa di uno dei simboli più amati della lazialità

News

Olimpico Lazio, in casa il vero problema dei biancocelesti! Un dato preoccupa nel 2025, ecco cosa manca alla squadra di Sarri

News

Guida, ma che fai? Clamoroso gesto durante la sfida Milan Roma: è successo tutto dopo il rigore parato di Maignan - VIDEO

News

Lazio, Dia alla ricerca di sé stesso: contro il Cagliari l’occasione per ritrovare gol e fiducia, trasformando i rossoblù nella sua vittima preferita

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Dia
Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Boulaye Dia

Lazio, che Dia si dia una mano: il Cagliari nel suo destino, pronto a tornare protagonista e a confermare i sardi come la sua preda prediletta

Boulaye Dia è chiamato a ritrovare la brillantezza che aveva mostrato con la Salernitana e nel suo primo anno a Roma. Le qualità non gli mancano e Sarri è convinto che possa tornare a segnare con continuità, ricordando come in passato sia stato capace di mettere a segno ben 17 reti in una stagione.

Contro il Cagliari, l’attaccante senegalese ha spesso trovato ispirazione: tre gol in tre partite, un bottino che in Serie A ha superato solo contro Verona e Fiorentina. Un avversario, dunque, che sembra stimolarlo particolarmente e che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi.

Le sue reti contro i sardi risalgono a momenti diversi della carriera: una doppietta con la maglia della Salernitana e un gol con la Lazio, datato 4 novembre 2024, quando aprì le marcature nella vittoria per 2-1 all’Olimpico. Un precedente che potrebbe essere di buon auspicio anche per la sfida di questa sera.

LEGGI ANCHE – Lazio, Provedel torna protagonista: 270 minuti senza subire gol e la difesa ritrova solidità. Tutti i numeri

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.