Lazio, Di Michele: «Gruppo incredibile. Vorrei Immobile nella mia squadra»

In un’intervista a TMW Radio, ha parlato della stagione di Serie A e della Lazio l’ex giocatore ed attuale allenatore David Di Michele

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, è tornato a parlare del campionato di Serie A l’ex giocatore del Lecce David Di Michele, attuale allenatore delle giovanili del Frosinone. Tra gli altri argomenti, si è espresso così sul campionato di Serie A e su Ciro Immobile:

CAMPIONATO – «Esalta all’occhio la compattezza di gruppo della Lazio. Mi esalta Acerbi, per come gioca e per la sua personalità. Sta facendo da anni molto bene e dà tanta sicurezza a tutto il reparto. Nella Juve invece Douglas Costa che, se riesce a tornare in forma, è un valore aggiunto. All’Inter penso a Sensi, che ha trascinato la squadra nella prima parte di stagione, prima degli infortuni».

Successivamente si è espresso sull’attaccante della Serie A che vorrebbe avere nella propria squadra:

«Immobile, per i gol che sta facendo. Ma anche Ibrahimovic, non solo per quello che fa in campo ma anche fuori. E’ un allenatore, oltre che un giocatore, riesce a valorizzare i compagni. Con lui è rinato il Milan, sa trascinare tutti».