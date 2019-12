Lazio, Di Gennaro: «Vincere contro la Juve è stato uno step importante»

Antonio Di Gennaro ha parlato del momento in casa Lazio e dell’argomento Supercoppa italiana

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa Lazio e dell’avvicinamento alla Supercoppa. Ecco ciò che ha detto.

PARLA DI GENNARO – «Un mese e mezzo fa lo abbiamo detto anche dell’Atalanta. La vittoria della Lazio contro la Juventus è stata importante, ha passato quello step che prima non aveva mai superato. Luis Alberto è uno dei migliori giocatori presenti in Serie A ed è messo in contesto in cui l’alchimia è massima. Credo possa fare qualcosa di importante, tenendo anche presente che non giocherà più in Europa League. La Supercoppa? Una finale è sempre una finale, è una partita a sé».