Lazio devastante, poche squadre ancora imbattute: i dettagli

La Lazio si sta confermando come una delle più belle realtà del nostro campionato. La compagine di Inzaghi sta battendo tutti ma ci sono delle eccezioni: ecco il dato riportato da Lazio Page.

Ad eccezione delle 2 neo promosse (Brescia e Lecce) con cui non ha ancora giocato partite di andata e ritorno, la #Lazio di #Inzaghi ha battuto in casa e in trasferta tutti i club dell’attuale Serie A ad eccezione di Napoli (né in casa né in trasferta) e Bologna (mai in casa) https://t.co/OEaTIviLNs

— Lazio Page (@laziopage) 9 dicembre 2019