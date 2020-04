Lazio, derby virtuale di beneficenza con la Roma il 26 aprile

Tramite il proprio profilo Instagram, la Lazio annuncia l’iniziativa Tutti contro il Covid in un derby virtuale contro la Roma

#TUTTICONTROCOVID, è lo slogan che andrà in campo domenica 26 aprile, alle ore 15, nell’annunciato derby della generosità tra Lazio e Roma. Come riportato da Sky Sport, le due squadre si sfideranno a suon di donazioni da 2 euro dei propri sostenitori per la lotta contro il Covid-19, con l’obiettivo di finanziare, attraverso una partita virtuale, il Centro Covid del Policlinico Tor Vergata di Roma. Sponsor e commentatori dell’iniziativa saranno Enrico Montesano, Giulio Scarpati, Enrico Vanzina, Carlo Verdone, Dino Zoff. Il commento sarà affidato a Marco Lollobrigida e Giacomo Zanetello. Tramite il proprio profilo Instagram, poco fa, la Lazio ha annunciato con un post l’iniziativa.